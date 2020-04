PS Plus, i giochi PS4 gratis di aprile 2020 disponibili da oggi

PS Plus si aggiorna oggi con i nuovi giochi gratis per PS4 previsti per aprile 2020 e dedicati agli abbonati al servizio Sony, che come programmato potranno dunque essere scaricati gratuitamente dal 7 aprile fino all'inizio del mese prossimo.

Si tratta, com'è noto, di Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0, disponibili da oggi per gli abbonati a PS Plus, che sostituiscono i precedenti Shadow of the Colossus e Sonic Forces messi a disposizione su PS Plus a marzo 2020.

Uncharted 4: Fine di un Ladro è un gioco che ha certamente poco bisogno di presentazioni, trattandosi dell'ultimo capitolo ufficiale di una delle saghe iconiche di PlayStation, sviluppato da Naughty Dog. Pubblicato nel 2016, rimane uno dei giochi che più di tutti ha spinto al massimo le caratteristiche della console di Sony.

Come da tradizione, si tratta di un action adventure in terza persona che trae ispirazione dalla tradizione di Tomb Raider ma si caratterizza per un forte stampo cinematografico. La storia vede il protagonista Nathan Drake, ora sposato con Elena Fisher, che si ritrova nuovamente lanciato in mezzo all'avventura dopo un periodo di apparente calma, dimostrando la sua difficoltà a rimanere lontano dalla sua occupazione di esploratore avventuriero.

Dirt Rally 2.0 è invece una simulazione di rally sviluppata da Codemasters, attualmente considerato il migliore esponente di questo particolare sotto-genere. Evolvendo il modello di guida e la base tecnologica del già noto predecessore, il secondo capitolo rappresenta dunque un ulteriore perfezionamento dell'esperienza, recentemente espanso ancora con la Game of the Year Edition.