Half-Life: Alyx, ecco perché l'iconico piede di porco non è presente nel gioco

Half-Life: Alyx non ha l'iconico piede di porco in alcuna parte del gioco, almeno come elemento attivo di gameplay, e c'è una spiegazione precisa al perché della sua assenza, oltre al fatto di essere forse un elemento più caratterizzante per Gordon Freeman che per Alyx, ovviamente.

Si sarebbe peraltro trattato di uno strumento molto interessante da utilizzare, anche grazie alle possibilità offerte dalla realtà virtuale e dall'interfaccia a "mano libera" consentita da Half-Life: Alyx, ma Valve ha spiegato che ci sono state delle ragioni tecniche alla base di questa esclusione.

In effetti, gli sviluppatori hanno cercato a lungo di inserire il piede di porco, o "crowbar", essendo questo un simbolo di Half-Life, ma questo continuava a creare dei problemi tecnici nel gioco: "Se penso alle cose che hanno richiesto più tempo e che poi non siamo riusciti a inserire nel gioco perché hanno creato un sacco di problemi, una di queste è sicuramente il piede di porco", ha affermato il designer e programmatore Robin Walker.

"Abbiamo passato molto tempo a sperimentare l'utilizzo della crowbar nel gioco e non siamo mai arrivati al punto di essere veramente soddisfatti", ha spiegato. Lo strumento consentiva anche soluzioni molto interessanti in termini di interazione, come la possibilità di agire a maggiore distanza su altri oggetti, ma c'erano anche molti problemi collegati.

"Abbiamo costruito una mappa piena di piccoli puzzle che potevano essere risolti utilizzando il piede di porco ed era tutto molto bello", ha spiegato Walker, che ha riferito di aver dovuto effettuare una scelta tra i vantaggi che la sua introduzione proponeva e i vari problemi tecnici che però derivavano da questa implementazione.

"L'uncino era molto problematico, senza un reale feedback era facile che finisse fuori dalla visuale e si agganciasse a qualcosa senza che ci si potesse accorgere dell'accaduto, così i giocatori potevano ritrovarsi spesso attaccati alle porte, passandoci attraverso". Valve ha anche provato ad applicare un'opzione per disabilitare la fisica sulla crowbar, ma tutto questo risultava troppo problematico e alla fine l'idea è stata abbandonata.

Potete saperne di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Half-Life: Alyx, il titolo ha peraltro recentemente ricevuto una mod che rimuove la VR e adatta le meccaniche a mouse e tastiera.