TIM, come richiedere l'annullamento delle rate residue del modem: la procedura da seguire

La delibera AGCOM "modem libero" ha stabilito che i clienti di un determinato operatore italiano non sono più tenuti ad acquistare obbligatoriamente un modem incluso nel pacchetto; TIM ovviamente rientra tra questi. I nuovi contratti per la rete fissa dunque non sono vincolati all'utilizzo del dispositivo: ne consegue che è possibile richiedere l'annullamento delle rate residue del modem.

Se anche voi a suo tempo avete stipulato un contratto di rete fissa con modem incluso, e adesso volete richiedere l'annullamento delle rate residue, sappiate che è tutto perfettamente possibile: e stiamo per indicarvi la procedura da seguire. Innanzitutto sappiate che ciò è possibile per i clienti che a suo tempo abbiano sottoscritto un'offerta con vendita abbinata del modem TIM, in data antecedente al 1 dicembre 2018, e che attualmente stiano ancora pagando le rate in questione.

Entro il 31 maggio 2020 dovrete accedere all'Area Clienti MyTIM oppure chiamare il servizio clienti al numero 187, specificando di voler interrompere il pagamento delle rate residue del modem con la linea fissa. Se invece volete continuare a pagarle senza passare ad un'offerta equivalente (gratuitamente), allora non dovrete fare nulla: TIM sancirà in questo modo la prosecuzione dell'obbligo di pagamento. Naturalmente è più conveniente effettuare il passaggio, possibile grazie alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS.