PS5 e i giochi di lancio: Horizon Zero Dawn 2, Silent Hill e altri fra certezze e possibilità

Con PS5 e Xbox Series X che (salvo inconvenienti) dovrebbero arrivare ormai nel giro di un po' di mesi, abbiamo fatto finora un gran parlare delle caratteristiche l'hardware delle console e abbiamo detto ben poco dei giochi di lancio, perché in effetti l'argomento non è stato toccato granché, soprattutto da Sony. Se Microsoft qualcosa ha già svelato, anche in occasione della prima presentazione di Series X con il trailer di Hellblade 2, tutto tace ancora sul fronte Sony, con la strana comunicazione che sta caratterizzando questo avvicinamento alla next gen tutta fatta di brevi messaggi sui social, presentazioni arcane e tante supposizioni e chiacchiere. Dovremmo ormai essere piuttosto vicini alla vera e propria presentazione di PS5, che molte voci di corridoio danno fissata per maggio 2020, dunque quella sarà l'occasione in cui verranno svelati anche i giochi, ma possiamo già iniziare a qualche pensiero sulla possibile lineup di lancio in base anche ai rumor di questi giorni.

Partiamo dalle voci di corridoio più recenti e calde: sembrerebbe esserci un Silent Hill in sviluppo come collaborazione tra Sony Japan Studio e gli autori originali della serie Konami, ovvero Toyama, Ito e Yamaoka, non sappiamo se un nuovo capitolo o una sorta di reboot, che potrebbe essere presentato proprio all'evento di annuncio ufficiale di PS5. Non è detto che sia un gioco di lancio (non è detto che esista proprio, d'altra parte), ma è possibile che i lavori siano già in corso da un po' di tempo, dunque tutto è possibile e certamente un gioco del genere avrebbe un richiamo notevole come titolo di lancio di PS5, tra Giappone e occidente, trattandosi peraltro di un'esclusiva e un gioco horror, in grado di dare un buon tocco di varietà alla lineup iniziale. L'altro protagonista di diverse voci di corridoio è Horizon Zero Dawn 2, che potrebbe essere in lavorazione da tempo presso Guerrilla, considerando che il primo capitolo è uscito nel 2017 e tre anni di distacco potrebbero essere abbastanza tra uno e l'altro. Si tratterebbe probabilmente del gioco di punta per PS5, nel caso fosse disponibile al lancio, in grado sicuramente di attirare l'attenzione visto il successo del capostipite.





Rimanendo nell'ambito delle produzioni interne, c'è chi pensa all'arrivo di Gran Turismo 7, cosa che rientrerebbe nella tradizione del racing game al lancio della console, una sorta di regola non scritta che si ripete di epoca in epoca, ma di fatto non ci sono informazioni al riguardo, visto che Polyphony sembra essere ancora impegnata su GT Sport. I tempi per un nuovo capitolo ci sarebbero pure, se solo si trattasse di un team caratterizzato da tempistiche di sviluppo normali, ma non è questo il caso. Sempre fra i first party bisogna considerare la carta dei cross-gen e qui Sony può contare sue due pesi massimi: non è ancora chiaro come la compatibilità allargata funzioni su PS5, ma anche se dovessero funzionare in maniera identica a PS4 titoli come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima funzionerebbero comunque alla grande come vetrina per la next gen e comunque rappresentano giochi di grosso calibro già pronti per arricchire il catalogo. Ancora nell'ambito delle esclusive, c'è poi il misterioso nuovo progetto di BluePoint Games, ormai specializzati in remake e con un rapporto privilegiato con le piattaforme Sony: sappiamo che il team sta lavorando a qualcosa di grosso e molte voci puntano sul fatto che possa essere un remake totale di Demon's Souls, ovvero il gioco che ha dato origine poi alla celebre serie Dark Souls.

Passiamo dunque ai third party e qui ovviamente abbiamo a che fare con giochi multipiattaforma, salvo eventuali accordi specifici. Tra le certezze troviamo Outriders, WRC 9 e Warframe che dovrebbero essere pronti al lancio, Observer: System Redux, versione riveduta e corretta dell'horror di Bloober Team, Godfall, l'action hack and slash pubblicato da Gearbox che ha subito attirato l'attenzione per la sua particolare caratterizzazione e poi Rainbow Six Siege, che Ubisoft ha garantito sarà disponibile in forma apposita per le next gen al lancio delle nuove console. Lo stesso team francese ha inoltre fatto capire che Watch Dogs: Legion potrebbe essere piazzato sul mercato proprio in corrispondenza del lancio di PS5 e Xbox Series X, oltre forse a Gods . Considerando il periodo di uscita delle nuove console, possiamo ipotizzare facilmente anche l'arrivo del Call of Duty annuale all'interno della lineup di lancio e forse anche di Battlefield 6, oltre alla presenza di Cyberpunk 2077 sicuramente in versione compatibile con PS4, mentre restano i dubbi sulla finestra di uscita dell'edizione migliorata appositamente per PS5. Infine, un titolo di lancio next gen "a sorpresa" potrebbe essere Dying Light 2, considerando che dopo il posticipo da questa primavera il gioco Techland non ha ancora una data di uscita precisa, ma potrebbe essere pronto per l'arrivo di PS5.