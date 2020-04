Silent Hill per PS5, reveal a maggio durante la presentazione della console?

Silent Hill per PS5 potrebbe essere protagonista di un reveal nell'ambito della presentazione della nuova console Sony, che secondo ormai numerose fonti avverrà a maggio.

Gli ultimi rumor arrivano dall'insider che ha confermato lo sviluppo del reboot di Silent Hill, e che ha voluto partecipare nuovamente alla discussione nata sul forum Resetera.

"C'è troppa calma, qui, ma non durerà a lungo", ha scritto l'insider, lasciando intendere che a breve ci saranno nuovi sviluppi sui tanto chiacchierati progetti di Konami per il ritorno del celebre franchise horror.

A quel punto un utente ha fatto presente che il reveal di un nuovo Silent Hill in esclusiva per PlayStation 5 difficilmente verrà fatto al di fuori dell'evento organizzato da Sony.

L'insider ha quindi risposto "MAYbe", ovverosia "può darsi" ma con un evidente riferimento al mese di maggio, che come detto viene indicato da molteplici addetti ai lavori come il periodo in cui si terrà la presentazione di PS5.

Se queste voci venissero confermate, insomma, nel giro di pochi giorni assisteremo a un evento ufficiale organizzato da Sony per la presentazione di PS5, al cui interno troverebbe posto anche il reveal di Silent Hill.