WWE 2K, il futuro della serie verrà rivelato lunedì 27 aprile 2020

Il futuro della serie WWE 2K verrà rivelato lunedì 27 aprile alle 16.00, ora italiana: lo ha annunciato 2K Games con un post su Twitter, parlando di "entusiasmanti novità".

Sappiamo che WWE 2K21 non si farà e che probabilmente 2K Games sta lavorando a un altro gioco di wrestling, dunque è probabile che questo nuovo titolo venga presentato ufficialmente.

Lo storico franchise ha perso il suo team di sviluppo, Yuke's, e il publisher si è trovato impreparato a gestire il progetto in autonomia, a giudicare dai tremendi risultati ottenuti con WWE 2K20.

Parliamo tuttavia di una serie che ormai da anni si portava dietro svariate problematiche, focalizzata su di un approccio simulativo che mal si sposa con il concetto stesso di wrestling, risultando in un gameplay lento e legnoso.

Facile dunque che per il prossimo gioco ci si ispiri ai grandi classici del passato, a partire da WWF Superstars e WWF Royal Rumble, sperimentando una strada arcade magari meno enfatizzata rispetto a WWE All Stars.

