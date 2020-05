Ghost of Tsushima, il sistema di combattimento offrirà diversi livelli di difficoltà

In occasione della presentazione di Ghost of Tsushima abbiamo intervistato Jason Connell, il creative director del gioco, che ci ha parlato del sistema di combattimento e di come offrirà più livelli di difficoltà.

Alla domanda: "Per il sistema di combattimento avete scelto una strada più simile al free flow di Batman o di Marvel's Spider-Man, oppure i giocatori possono aspettarsi una complessità e un livello di sfida più elevati?" Connell ha riposto spiegando prima alcune delle scelte fatte per la demo mostrata alla State of Play: "Come abbiamo mostrato nello State of Play, l'azione prevede la possibilità di buttarsi nella mischia così come di agire nell'ombra. Ci sono momenti estremamente complessi e altri più semplici, scontri contro folti gruppi di nemici così come battaglie uno contro uno."

Per chi fosse preoccupato dalla semplicità dei combattimenti, Connell ha quindi spiegato che: "Durante la nostra dimostrazione di gameplay, Jin era controllato da uno dei nostri tester che conosce perfettamente il gioco e ha mostrato le meccaniche senza mai fare alcun errore. Se lo avessi giocato io probabilmente sarei stato malmenato di più rispetto a lui. E ovviamente anche io sono piuttosto bravo."

Comunque sia, si potrà scegliere tra diversi livelli di difficoltà, in base alle proprie capacità e attitudini: "Ci sono poi i livelli di difficoltà tra cui scegliere, che renderanno l'esperienza customizzabile: ovviamente il nostro obiettivo è di creare un'esperienza che sia accessibile, non di nicchia, ma che possa dare in base alle scelte dell'utente un grado di sfida diverso e che possa anche impegnare molto in certi momenti."

Per altri dettagli vi rimandiamo all'intervista completa. Per il resto vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è un'esclusiva PS4 in uscita il 17 luglio 2020.