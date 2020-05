Animal Crossing: New Horizons e KK Slider: nuovo album disponibile, ecco le cover e dove ascoltarlo

KK Slider è il beniamino dei giocatori di Animal Crossing: New Horizons, dato che ogni sabato sera corre a deliziare i giocatori con i suoi concerti a base di chitarra, musica e tanta atmosfera. Ma, e questo è bene saperlo, non dovete necessariamente ricorrere sempre e solo al titolo Nintendo per ascoltarlo. Ci sono anche gli album con le sue cover.

Vi avevamo già parlato, infatti, delle cover di Bad Guy e September, poi ancora delle cover dedicate a classici come Africa dei Toto, Wonderwall degli Oasis, Mad World dei Tears for Fears e via dicendo. Adesso è disponibile un nuovo album, che potete ascoltare su deezer raggiungendo questa pagina web. Qui potrete accedere a due nuove cover di KK Slider, e cioè Upside Down e Ain't No Mountain High Enough (feat. Isabelle). Perché non correte a dargli un'occhiata (meglio: un'orecchiata), e poi tornate qui a raccontarci cosa ne pensate in un rapido commento?

Ovviamente potreste valutare anche di dare un'occhiata alle cover di KK Slider presenti su Spotify, se tutto ciò che vi abbiamo proposto non è ancora abbastanza. Da ultimo, è opportuno ricordare che non potrete sbloccare tutte le canzoni di KK Slider all'interno di Animal Crossing: New Horizons semplicemente chiedendo al simpatico cagnolino di scegliere da sé i brani. Vi sono infatti tre canzoni segrete, che vanno richieste digitando il nome preciso dei titoli.