Xenoblade Chronicles Definitive Edition: versioni Switch e Wii a confronto in video

In attesa della recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition abbiamo realizzato un breve confronto che dimostra gli enormi passi avanti fatti dal punto di vista grafico per l'eccezionale gioco nato su Wii e ora in arrivo su Nintendo Switch in versione definitiva. Che ne pensate? Vi piace il nuovo stile grafico e il lavoro su alcuni personaggi?

Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate d'iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti.