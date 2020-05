Epic Games Store: aggiunti i rimborsi fai-da-te e l’integrazione keyless

Aggiunte due grosse novità all'Epic Games Store: i rimborsi fai-da-te per e l'integrazione keyless. In cosa consistono? Si tratta di due caratteristiche che saranno graditissime a molti videogiocatori.

I rimborsi automatici fai-da-te sono sostanzialmente un modo per chiedere il rimborso dei soldi spesi su un gioco senza passare per l'assistenza tecnica. Per farlo basta andare nell'account e cliccare sulla tab "Transazioni", quindi cliccare sul titolo del gioco. Se è idoneo al rimborso, si potrà far partire direttamente la richiesta cliccando sul pulsante "Rimborso".

Quando si può chiedere il rimborso? Qui Epic Games Store ha copiato Steam, perché sono rimborsabili tutti i titoli ai quali non si è giocato per più di due ore e dal cui acquisto non sono passati più di 14 giorni. Naturalmente saranno rimborsabili anche i titoli prenotati. Non si potrà invece chiedere il rimborso di giochi online dai quali si è stati banditi e il sistema potrebbe essere bloccato per coloro che ne abuseranno.

L'integrazione keyless, invece, vi consentirà di acquistare un gioco dell'Epic Games Store da negozi terzi, sbloccandolo direttamente nel client di Epic Games. Quindi nessuna chiave da inserire a mano. Per ora i negozi che supportano l'iniziativa sono Fanatical, Green Man Gaming e Genba Digital.

Nel frattempo vi ricordiamo che avete ancora qualche ora per riscattare GTA 5 gratuitamente sull'Epic Games Store e aggiungervi alla coda dei milioni di giocatori che stanno intasando i server di gioco.