Nintendo Switch Online, oltre 15 milioni di abbonati: possibili novità in arrivo

Nintendo Switch Online può contare su oltre 15 milioni di abbonati: lo ha annunciato la casa giapponese, facendo il punto sulle possibili novità e i miglioramenti in arrivo.

Dopo aver accennato ai giochi non ancora annunciati previsti per questo trimestre, dichiarazione che ha portato poi al sorprendente reveal di Paper Mario: The Origami King, il presidente Shuntaro Furukawa ha chiarito che i numeri di Nintendo Switch Online sono in continua crescita.

"Aggiungendo elementi che rendono i giochi ancora più divertenti e aumentando l'attrattiva dell'abbonamento stesso, speriamo di continuare a far crescere un servizio che fa di Nintendo Switch una piattaforma ancora più piacevole e conveniente per gli utenti", ha dichiarato Furukawa.

Parliamo dunque di auspici generici, ma il feedback fornito dai giocatori negli ultimi mesi potrebbe portare a un miglioramento delle performance dei server per il multiplayer online, a una chat vocale finalmente integrata nel sistema e a una miglior selezione di giochi gratuiti.

Dopodiché è chiaro che il prezzo molto accessibile di Nintendo Switch Online ha contribuito in maniera importante al raggiungimento di questi numeri.