Nintendo Switch modificate, Nintendo avvia nuove azioni legali contro i venditori

I legali della Casa di Kyoto partono nuovamente all'attacco: nel mirino questa volta ci sono alcuni venditori di Nintendo Switch modificate. Tutto ciò sta avvenendo in America, e ne siamo a conoscenza grazie ad alcune informazioni riportare da Polygon, che fanno riferimento a vere e proprie nuove azioni legali.

Lo scorso venerdì 15 maggio 2020 Nintendo avrebbe dato il via a due nuove azioni legali contro venditori di Nintendo Switch modificate: queste console venivano proposte a prezzi vantaggiosi, e permettevano ai giocatori di ottenere nuovi titoli tramite pirateria, senza spendere un centesimo in futuro nell'acquisto di nuovi software. La prima azione legale ha colpito Tom Dilts Jr. e il suo sito web UberChips, la seconda un numero imprecisato di venditori fraudolenti, che agivano su più siti web nello stesso momento.

Questi ultimi prima acquistavano delle Nintendo Switch originali, poi riuscivano a modificarle tramite strumenti particolari, e infine le rivendevano a prezzo maggiorato. Ricordiamo che a suo tempo Nintendo vinse già una prima causa contro un rivenditore di Nintendo Switch modificate in California.

Attualmente Nintendo ha richiesto un indennizzo di 2500 dollari per ogni singola violazione, nonché un'ingiunzione permanente affinché venga posto fine a questo traffico di console modificate una volta per tutte. Di certo tutto ciò non fermerà il commercio di console modificate in tutto il pianeta, ma rappresenta comunque un segnale importante.