PlayStation Now a quota 2,2 milioni di utenti abbonati, annuncia Sony

PlayStation Now ha raggiunto quota 2,2 milioni di utenti abbonati: lo ha annunciato il CEO di Sony, Kenichi Yoshida, durante l'incontro strategico che si è tenuto alcune ore fa.

Il dato, aggiornato ad aprile 2020, è stato comunicato a margine delle dichiarazioni sui giochi PS5, che verranno presentati a breve con una line-up irresistibile, e segna un notevole progresso rispetto al milione di abbonati a PlayStation Now dello scorso ottobre.

La piattaforma di game streaming ha insomma più che raddoppiato la propria base d'utenza nel giro di sei mesi: un risultato ottenuto senz'altro grazie al taglio di prezzo per l'abbonamento e all'introduzione di giochi tripla A nel catalogo, seppure a tempo limitato.

La possibilità di scaricare e installare i titoli su PS4, come se fossero normali prodotti digitali, rende in qualche modo PS Now simile a Xbox Game Pass, sebbene la convenienza del servizio Microsoft sia fuori discussione.

Nei giorni scorsi abbiamo riflettuto sulle novità e i miglioramenti di PlayStation Now in vista della next-gen.