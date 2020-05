GTA 5 gratis su Epic Games Store ha riaperto le porte ai cheater di GTA Online

GTA 5 in regalo sull'Epic Games Store sta producendo degli sgradevoli effetti collaterali in GTA Online e non solo: il ritorno massiccio dei cheater. In realtà non se ne erano mai andati davvero via, dato che Rockstar Games non è mai riuscita a contrastarli efficacemente su PC, ma ora pare che siano più attivi che mai, con l'unico obiettivo di rovinare le partite degli altri giocatori.

I cheater non sono mai una buona notizia e in GTA Online in particolare possono essere particolarmente dannosi, rovinando il divertimento a interi server. Ad esempio hanno il potere di far apparire dei veicoli dal nulla per fermare le missioni in corso, oppure possono ingabbiare gli altri giocatori, o ancora possono colpire i malcapitati con una pioggia di fuoco o possono far saltare i server riempiendoli di oggetti.

C'è addirittura un exploit che consente agli hacker di rovinare la campagna single player a tutti quelli collegati con i server di Rockstar Games, uccidendo giocatori a caso e creando confusione. Con GTA 5 gratuito i cheater hanno poca paura di essere banditi, perché nel caso accadesse potrebbero sempre creare un nuovo account sull'Epic Games Store e riscattare una nuova copia del gioco.