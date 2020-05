Google Pixel 5, prezzo svelato da un leak: brutte notizie per Samsung Galaxy S20

Nelle scorse ore Google potrebbe aver svelato accidentalmente il prezzo di lancio di Google Pixel 5, il suo prossimo smartphone Android che arriverà sul mercato solo tra diversi mesi, seguendo il Google Pixel 4a. Se questo prezzo si rivelasse corretto, allora sarebbero in arrivo brutte notizie per il Samsung Galaxy S20, il top di gamma della società coreana rilasciato negli scorsi mesi.

Ma partiamo dall'inizio: alcuni utenti su Reddit hanno segnalato un sondaggio di Google che starebbe circolando da alcune ore. Il sondaggio sembra autentico: cita l'esistenza di due nuovi Google Piexel, uno dei quali "con un corpo in plastica e il jack delle cuffie da 3,5mm". Dal momento che il suo prezzo viene fissato a 349 dollari, è certo che si tratti del Google Pixel 4a. Difatti lo stesso listino sarebbe stato confermato di recente anche da Stephen Hall di 9to5Google.

Il secondo smartphone citato dal sondaggio non ha nome, ma viene indicato come Google Pixel premium: non può trattarsi che del Google Pixel 5. Ed ecco arrivare una prima conferma del suo prezzo di lancio, fissato a 699 dollari. Ricordiamo che lo scorso anno Google Pixel 4 fu proposto a 799 dollari (100 in più), e che attualmente un Samsung Galaxy S20 costa sui 1000 dollari americani. I consumatori dunque potrebbero facilmente optare per il Google Pixel 5, mettendo da parte qualsiasi idea relativa al Samsung Galaxy S20.

Resta da capire a quali funzionalità e componenti Google dovrà rinunciare per abbassare i costi di produzione del Google Pixel 5, e dunque proporlo sul mercato ad un prezzo più allettante per i consumatori. Alcuni rumor punterebbero al processore Snapdragon 765, oppure allo Snapdragon 768G, ma tutte le informazioni che vi abbiamo riportato finora, comunque, restano attualmente delle indiscrezioni.