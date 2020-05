GTA 5 gratis: crollano i server per eccessivo traffico, difficoltà di accesso a GTA Online

GTA Online ha visto un incremento improvviso di traffico che ha fatto conseguentemente crollare i server, portando a qualche difficoltà di accesso per chi ha cercato di entrare nel comparto multiplayer di GTA 5 nelle ore scorse.

La causa maggiore di tutto questo è ovviamente la clamorosa offerta presente attualmente su Epic Games Store, che consente di scaricare GTA 5 per PC completamente gratis, fino al 21 maggio 2020 e che chiaramente ha fatto aumentare in maniera considerevole la base di utenti attiva sul gioco, che già di per sé è notevolmente ampia.

I problemi sono emersi soprattutto nel corso del fine settimana, probabilmente il momento in cui i giocatori si sono riversati in massa sulla piattaforma di GTA Online per lanciarsi nelle scorribande multiplayer. A quel punto, in molti hanno incontrato degli errori di connessione, legati in particolare all'autenticazione degli accessi su Epic Online Service, ma anche di tipo diverso e più strettamente connessioni al gioco stesso.

Di fatto, Rockstar Games ha risposto direttamente alla questione spiegando che, a causa di un alto volume di giocatori che cercano di accedere contemporaneamente alla piattaforma, sono emersi dei problemi con i Rockstar Games Services, in particolare per quanto riguarda il Rockstar Games Launcher su PC.

Una cosa simile è accaduta anche per lo stesso Store di Epic, quando l'avvio della promozione con Grand Theft Auto V gratis ha fatto crollare i server dell'Epic Games Store.

Due to extremely high player volumes, we are currently experiencing issues with access to Rockstar Games Services including the Rockstar Games Launcher and GTAV for PC. We are actively working to resolve the issue and will keep you updated of any changes.