Gamescom 2020, ecco le date per l'evento digitale di agosto 2020

Gamescom 2020 si svolgerà quest'anno nella forma di un evento digitale, e gli organizzatori hanno appena annunciato le date ufficiali in cui potremo seguire le trasmissioni: dal 27 al 30 agosto 2020.

Ad aprire le danze il 27 agosto ci penserà l'Opening Night Live con Geoff Keighley. "Stiamo preparando uno show spettacolare, che rappresenterà anche il gran finale della Summer Game Fest", ha scritto il giornalista su Twitter.

Nei giorni successivi assisteremo a nuovi format come Gamescom: Awesome Indies, show dedicato appunto ai giochi indipendenti, che promette tanti annunci e notizie su questo genere di produzioni.

Per tutta la durata dell'evento potremo inoltre seguire il Gamescom: Daily Show, un appuntamento quotidiano che andrà a espandere e arricchire la versione originale dello streaming con interviste agli sviluppatori e altro ancora.

Il 30 agosto la Gamescom 2020 si chiuderà con Gamescom: Best of Show, una trasmissione che non solo farà un recap degli annunci e di cosa si è visto nel corso dell'evento, ma in cui verranno anche assegnati dei premi ai titoli migliori.

Ulteriori dettagli sui singoli appuntamenti della Gamescom 2020 verranno forniti nelle prossime settimane.

Quick update: @gamescom Opening Night Live will now take place live on August 27 and kick off 3 days of @gamescom 2020. We're planning a spectacular show that will also be the grand finale of @summergamefest More at https://t.co/KRzKTQeHcs pic.twitter.com/3gVEvG1so7