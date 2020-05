Kerbal Space Program: Shared Horizons, un aggiornamento in collaborazione con l'ESA

Kerbal Space Program sta per ricevere un aggiornamento intitolato Shared Horizons, realizzato in collaborazione con l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, per celebrare l'eccezionale contributo dell'ente all'esplorazione spaziale.

In attesa di ulteriori informazioni su Kerbal Space Program 2, annunciato alla Gamescom 2019, Shared Horizons introdurrà due nuove e famosissime missioni progettate dall'organizzazione spaziale europea: l'iconico razzo Ariane 5, una tuta spaziale personalizzata per i kerbal, nuove parti e un nuovo esperimento scientifico.

La prima delle due nuove missioni, BepiColombo, riprodurrà la missione congiunta verso Mercurio organizzata dall'ESA in collaborazione con l'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) e attualmente in corso.

Rosetta, la seconda missione, è un tributo all'atterraggio avvenuto con successo su una cometa della famiglia gioviana, un'impresa che ha consentito di raccogliere una grande quantità di dati.

Shared Horizons è in uscita su PC l'1 luglio 2020; la versione per console uscirà successivamente, prima della fine dell'anno.