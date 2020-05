Wasteland 3, il nuovo diario di sviluppo è dedicato ai personaggi

InXile ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Wasteland 3 per parlarci dei personaggi del gioco. A intervenire nel video il boss di inXile, Brian Fargo, e il lo sceneggiatore anziano Nathan Long, che ci spiegano la natura dei personaggi che incontreremo, amici o nemici che siano, e le ambientazioni che esploreremo giocando. Non mancano delle nuove sequenze di gameplay, che non fanno mai male. Guardate il video in testa alla notizia.

La data d'uscita di Wasteland 3 è il 28 agosto 2020. Il gioco sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One, come programmato da prima dell'acquisizione di inXile da parte di Microsoft. Se volete più informazioni, potete leggere il nostro recente provato di Wasteland 3 in cui abbiamo scritto:

Wasteland 3 è un titolo che appare sempre più solido e che sembra poter staccare di diverse lunghezze il predecessore per via della maggiore attenzione posta da inXile nell'equilibrare gli elementi che compongono l'avventura e la maggiore cura del lato narrativo, oltre a quella del lato grafico. La versione beta ha comunque diversi limiti che ci impediscono di dare un giudizio definitivo, ma ci ha nondimeno confermato che si tratta di un titolo da aspettare per gli appassionati di giochi di ruolo.