Nintendo 3DS: rubato il codice sorgente del sistema operativo

Il codice sorgente del sistema operativo del Nintendo 3DS è stato rubato e pubblicato online. Il furto dei dati subito da Nintendo si aggrava di giorno in giorno, con la situazione che sembra essere sfuggita di mano.

Trattandosi di una console ancora sul mercato, anche se in via di dismissione, il fatto è molto più grave dei furti precedenti riguardanti Wii, Nintendo 64 e alcuni vecchi giochi.Pericolosissimo il fatto che il sistema operativo di Nintendo Switch sia una versione modificata di quello di Nintendo 3DS.

Come sempre gli hacker hanno comunicato le loro gesta tramite 4chan. In questo caso non ci sono documenti di design come quelli di Wii, ma ci sono molti file di sviluppo. In uno viene confermato il progetto di un 3DS realizzato in collaborazione con Nvidia di cui si vociferò anni fa e che pare fosse in lavorazione nel 2006, quando ancora il chip Tegra non esisteva.

Inoltre, pubblicato anche il codice sorgente di Pokémon Diamond / Pearl, con non molto di interessante.