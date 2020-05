Animal Crossing: New Horizons, i Giroidi torneranno? Un indizio dalla guida ufficiale

Da quando Animal Crossing: New Horizons è arrivato su Nintendo Switch, i giocatori di tutto il mondo si sono posti una domanda molto semplice: dove sono i Giroidi? Questi buffi personaggi, infatti, sono sempre stati presenti in ogni capitolo del franchise Nintendo, eccezion fatta proprio per l'ultimo arrivato. Ma le cose potrebbero cambiare presto.

Molto probabilmente i Giroidi torneranno: un nuovo indizio arriva proprio in queste ore, e si somma a quello contenuto nel "vecchio" corposissimo leak a tema Animal Crossing: New Horizons, lo stesso che predisse l'arrivo di Volpolo e di Florindo. Stando a quanto segnalato da GameXplain, infatti, la guida ufficiale del titolo per Nintendo Switch cita esplicitamente i Giroidi: "Lo sapevi? I Giroidi appaino solo nel terreno dopo un giorno di pioggia. Lloid però compare ogni volta che ne hai bisogno! Dunque è un supereroe?". Lloid, o Gironio, non è altri che il simpatico Giroide che compare nel momento in cui il giocatore finanzia la costruzione di una rampa, di un ponte e di altre strutture simili.

Dato che il riferimento generico ai Giroidi compare in una guida specifica ad Animal Crossing: New Horizons, è davvero probabile che un futuro aggiornamento introduca tutti quelli mancanti nei prossimi mesi. Il giocatore potrebbe così utilizzarli per decorare la propria isola o la propria casetta: a voi piacciono? Da sempre la community è divisa tra chi li odia e chi li ama, non pare siano presenti vie di mezzo. Ecco un'immagine che vi ricorda chi è Gironio.