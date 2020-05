Life Is Strange, questi cosplay dedicati a Max e Chloe sono semplicemente incredibili

Oggi, domenica 24 maggio 2020, abbiamo deciso di utilizzare il potere di Max e di tornare indietro nel tempo. Stiamo parlando ovviamente della protagonista di Life Is Strange, titolo che negli ultimi anni ha segnato in modo indelebile la storia delle avventure dinamiche. Lei e l'amica Chloe sono le protagoniste di questi cosplay, che possiamo definire soltanto in un modo: semplicemente incredibili.

Sì, incredibili. Sono alcuni dei cosplay più riusciti mai realizzati a tema Life Is Strange, e trasportano nel mondo reale Max e Chloe, assieme ai momenti indimenticabili del videogioco in questione. Insomma, lasciamo da parte per un momento i sexy cosplay dedicati ad esempio a Triss Merigold di The Witcher 3, e passiamo ai cosplay tematici. Un'immagine come sempre vale più di mille parole: ecco le protagoniste al Two Whales Diner, il locale della madre di Chloe. [self] Max and Chloe at Two Whales Diner from r/cosplay