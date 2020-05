Twitch: Pokimane accusata di irretire gli uomini per ottenere donazioni, lei non ci sta

La star di Twitch Imane "Pokimane" Anys è stata accusata di irretire gli uomini durante i suoi live stream per ottenere donazioni. Naturalmente lei non l'ha presa molto bene e ha rigettato tutte le accuse.

Pokimane è una delle streamer più influenti del mondo, con i suoi quasi 5 milioni di abbonati. È anche una di quelle più discrete ne vestiario e negli atteggiamenti, a differenza ad esempio di altre sue famose colleghe come Alinity o Amouranth. Nonostante ciò ha avuto anche lei qualche incidente, come l'esposizione di porno occasionale dovuto a uno scherzo ricevuto, ma niente che possa farla additare come una mangiatrice di uomini.

L'accusa che le è stata mossa è abbastanza odiosa, quanto banale. Secondo i suoi critici Pokimane manipolerebbe i suoi fan per ricevere donazioni. Anzi, sarebbe addirittura la responsabile della loro dipendenza da donazioni, paragonata alla ludopatia.

La risposta di Pokimane è stata eloquente: "Solo perché faccio stream su Twitch non significa che irretisco uomini soli per soldi. Non creo relazioni private con i miei donatori e non do niente in cambio di soldi, a parte ringraziare."

Un utente le ha risposto che molti le donano soldi considerandola una specie di fidanzata virtuale a cui dichiarano così il loro amore. Pokimane ha risposto che persone del genere potrebbero esistere, ma che tutto ciò che può fare è scoraggiare questi comportamenti.