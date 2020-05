The Ascent, è stata Microsoft a volerlo come gioco di lancio di Xbox Series X

A quanto pare è stata Microsoft a contattare il team di sviluppo di The Ascent per averlo come gioco di lancio di Xbox Series X. Il racconto di come sono andati i fatti è riportato nell'ultimo numero della rivista Edge, dove è possibile leggere un lungo speciale dedicato a uno dei primi titoli next-gen svelati.

Sostanzialmente dopo aver firmato con il publisher Curve Digital, Neon Giant ha ricevuto una chiamata che gli annunciava una visita da parte di Microsoft nei giorni successivi. A presentarsi nello studio furono Chris Charla, l'ID@Xbox director in Europa, e Agostino Simonetta, partnership manager di Xbox.

Dopo aver visto una demo di The Ascent, i due hanno dichiarato: "Gente, state facendo qualcosa di davvero speciale. Dobbiamo parlarne." Quindi hanno consigliato ai ragazzi di Neon Giant di non sprecare il loro annuncio, perché poteva essere qualcosa di davvero grosso... abbastanza da aiutare nel lancio di Xbox Series X.

Subito dopo un accordo preliminare, Microsoft ha spedito il dev-kit della sua nuova console a Neon Giant che pare non abbia avuto grossi problemi a lavorare con la next-gen, adattandoci il gioco e scoprendone le potenzialità, così da farlo andare a 4K e 60fps.