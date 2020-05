Blair Witch in uscita su Nintendo Switch, la data rivelata da un trailer

Blair Witch è in uscita anche su Nintendo Switch, e il nuovo trailer realizzato da Bloober Team rivela la data di lancio sulla console ibrida, fissata al 25 giugno.

Come riportato nella recensione di Blair Witch, l'inquietante avventura basata sulla celebre saga horror ci mette nei panni di un ex poliziotto determinato a ritrovare un ragazzino scomparso in un'enorme e tetra foresta.

Concepito dalle menti creative dietro al tanto acclamato Layers of Fear, questo gioco ti farà sentire il peso che la paura può esercitare sulla mente attraverso una storia originale ispirata alla tradizione cinematografica di Blair Witch.

Accompagnato solo da Bullet, il tuo fedele compagno a quattro zampe, esplora la foresta maligna che piega e distorce lo spazio e il tempo. Trova un modo di opporti alle minacce della strega e al deterioramento della lucidità mentale di un uomo soggiogato dal proprio passato.