Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition: data d'uscita svelata da un video

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ha una data d'uscita ufficiale: il 27 agosto 2020. A svelarla ci ha pensato un video rilasciato da Square Enix, che mostra anche alcune sequenze di gioco inedite. Il gioco sarà disponibile per tutte le versioni annunciate, ossia Nintendo Switch, PS 4, sistemi iOS e sistemi Android.

Leggiamo qualche altro dettaglio ufficiale relativo al gioco:

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition è un incantevole GdR d'azione in cui un gruppo di giovani avventurieri conosciuto con il nome di "carovana del cristallo" parte per un viaggio alla ricerca della mirra, un liquido raro e prezioso che può purificare e conservare il cristallo che protegge il mondo da un gas mortale, il Miasma.

Usa la magia e i tuoi poteri insieme a degli amici lontani per sconfiggere dei nemici spaventosi! Arruola dei compagni per la tua carovana in modalità multigiocatore online fino a quattro giocatori.

La strada della tua carovana sarà piena di avventure e luoghi da esplorare. Grazie alle nuove aree nei dungeon, anche chi ha già giocato alla versione originale avrà delle sorprese!

Con una grafica migliorata, delle voci indimenticabili, il cross-play e altro ancora, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition offre delle nuove esperienze per fan dei GdR di tutte le età.