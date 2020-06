FIBA Esports Open 2020, ecco il palinsesto delle partite dell'Italia

Domani inizierà il FIBA Esports Open 2020, il primo torneo esport della federazione internazionale di pallacanestro. Due partite con Russia e Lettonia venerdì 19 giugno, tre con Austria, Lituania e Ucraina sabato 20 giugno ed infine Spagna, Svizzera e Cipro domenica 21 giugno. Otto partite in tre giorni per la eNazionale: ecco il palinsesto di tutte le partite dell'Italia.

Le gare saranno trasmesse sui social media. Quattro gare su Itabasket, la pagina Facebook della FIP, e quattro sulla pagina YouTube della FIBA. Le partite trasmesse sul social media della FIP saranno commentate dall'ex azzurro Andrea Pecile (tutte e tre le giornate), da Simone Trimarchi, caster, telecronista di video giochi, già campione d'Italia di Starcraft nel 2001 (venerdì e sabato) e da Giancarlo Migliola dell'Ufficio Stampa FIP (la gara di domenica).

"Sono sempre stato un grande appassionato di videogiochi e nel corso della mia carriera sportiva mi hanno sempre accompagnato tra la moltitudine di interessi extra basket che ho avuto" afferma Andrea Pecile, 40 anni compiuti lo scorso 30 marzo. "Ringrazio la FIP per aver pensato a me per fare da pioniere a questo evento. Affronterò questa esperienza con la massima solarità e sono sicuro che mi divertirò anch'io esattamente come i ragazzi che partecipano alla manifestazione".

Con 78 presenze e 517 punti in Nazionale, Andrea pecile è stata una colonna della nazionale italiana. L'azzurro ha partecipato al Campionato europeo del 2001, al Campionato del mondo del 2006 e ha vinto i Giochi del Mediterraneo del 2005 con un suo canestro da tre allo scadere in Finale contro la Grecia.

Questo il palinsesto completo delle gare della eNazionale:

Venerdì 19 giugno

Italia-Russia (14:55) diretta FB Italbasket



Italia-Lettonia (15:35) diretta FB Italbasket

Sabato 20 giugno

Italia-Austria (14:05) diretta YouTube FIBA



Lituania-Italia (14:55) diretta FB Italbasket



Italia-Ucraina (16:15) diretta YouTube FIBA

Domenica 21.06

Spagna-Italia (14:05) diretta FB Italbasket



Svizzera-Italia (14:55) diretta YouTube FIBA



Cipro-Italia (16:55) diretta YouTube FIBA

Il FIBA Esports Open 2020 si giocherà su NBA 2K20.