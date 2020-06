NBA 2K20, il FIBA Esports Open 2020 si giocherà sulla simulazione di 2K Games

Il FIBA Esports Open 2020, la prima competizione internazionale di esport per nazionali organizzata della FIBA, la Federazione Internazionale di Pallacanestro, si giocherà sulla simulazione di 2K Games dal 19 al 21 giugno 2020.

Le squadre nazionali che parteciperanno all'evento sono: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cipro, Indonesia, Italia, Lettonia, Libano, Lituania, Nuova Zelanda, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera e Ucraina. Ogni squadra sarà composta da sette giocatori, cinque titolari e due riserve. Le partite saranno giocate online sfruttando la modalità Pro-Am di NBA 2K20. In questo modo ogni giocatore potrà personalizzare in maniera profonda e completa il proprio avatar, oltre che incidere sul design della propria arena.

L'intera serie FIBA Esports Open 2020 sarà prodotta dal FIBA Esports Studio situato a Riga, Lettonia, uno studio pensato appositamente per questo genere di occasioni. Ogni giorno andrà online uno show giornaliero di quattro ore per un massimo di sei partite. Ogni partita sarà trasmessa in live-streaming sui canali Facebook, Twitch e YouTube di FIBA.

"FIBA è estremamente orgogliosa ed entusiasta di iniziare il suo viaggio con il FIBA Esports Open 2020, un progetto pilota di esport tra squadre nazionali in collaborazione con NBA 2K", ha dichiarato Frank Leenders, Direttore Generale dei Servizi Media e Marketing di FIBA.

