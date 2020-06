Call of Duty: Warzone, c'è un sottomarino nascosto nel lago di Dam, secondo i giocatori

Call of Duty: Warzone ha mostrato di preferire una gestione dei contenuti stagionali più conservatrice: la Stagione 4 ha introdotto un nuovo pass battaglia, ma non importanti modifiche per la mappa di gioco. Eppure qualcosa è cambiato, per esempio al Lago di Dam: i giocatori giurano di aver visto un oggetto, sotto la superficie del lago ghiacciato. Forse un sottomarino.

Probabilmente avrete visitato più volte il Lago di Dam, durante le vostre partite di Call of Duty: Warzone. Adesso numerosi giocatori, streamer e YouTuber giurano di aver visto qualcosa di insolito al di sotto della sua superficie: un'ombra nera, che si sposterebbe anche impercettibilmente da una zona all'altra. I più credono che si tratti di un sottomarino, forse un teaser che farebbe riferimento al prossimo Call of Duty: Cold War.

Altri giocatori hanno invece pensato a qualche teoria più fantasiosa: si tratterebbe di un oggetto misterioso caduto dal cielo, forse di un meteorite, che nella Stagione 5 porterebbe gli zombi sulla mappa di gioco. Chiaramente è molto più credibile la versione del mezzo militare, anche perché ad oggi Call of Duty: Warzone non ha mostrato particolare interesse per la deriva soprannaturale del franchise. A parte gli ululati dei lupi, forse.

Ecco un video che nei suoi momenti iniziali mostra più nel dettaglio la situazione del Lago di Dam, e l'oggetto in superficie. Voi cosa ne pensate, in proposito?