PS5, dimensioni eccessive? Un responsabile del design Sony spiega il perché

PS5 vanta dimensioni di tutto rispetto, come ormai noto, e molti si sono chiesti come mai la casa giapponese abbia optato per un design così ingombrante. Ebbene, Matt MacLaurin, vicepresidente della divisione UX Design di PlayStation, ha provato a spiegare i motivi di tale scelta.

Stando alle parole di MacLaurin, le ragioni per cui PS5 è la console più grossa di sempre dipendono dalla dissipazione del calore. "Pensate a questa generazione come a dei piccoli supercomputer. Sebbene il processo produttivo a 7 nanometri offra straordinarie performance termiche in relazione alla potenza, parliamo di una potenza davvero alta."

"Si tratta di una tecnologia ancora molto nuova, che porta la componentistica a emettere molto calore che abbiamo bisogno di dissipare. E per quello serve fisicamente dello spazio", ha continuato MacLaurin nel rispondere ai commenti sul suo profilo LinkedIn.

"Come diciamo nel settore, 'questo design ha una forte personalità', dunque va bene anche se non piace a tutti", ha concluso il designer, spiegando inoltre che lo chassis di PS5 sarà molto più personalizzabile di quello di PS4.

A proposito dell'estetica di PlayStation 5, qualche ora fa un designer italiano lo ha analizzato, evidenziando i pregi e i difetti del progetto.