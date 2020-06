LEGO Super Mario avrà Pack di Espansione, Personaggi e Power-Up: nome e prezzo

Nintendo ha annunciato che LEGO Super Mario avrà tutta una serie di Pack di Espansione, Personaggi e Power-Up: ecco l'intera linea di prodotti che creeranno la LEGO Super Mario experience e il loro prezzo.

I fan potranno arricchire i prodotti LEGO Super Mario presentati ad aprile con nuovi Pack di Espansione e con Pack Personaggi collezionabili e Power-Up Packs. Frutto di una partnership unica tra LEGO e Nintendo che sembra destinata a durare negli anni, LEGO Super Mario rivoluziona il modo in cui le persone interagiscono con Super Mario, portandolo nel mondo fisico.

I prodotti presentati oggi danno ai fan la possibilità di costruire la casa di Mario, di cercare il tesoro nascosto da Toad e di sconfiggere un Koopa Troopa nella Fortezza sorvegliata.

Lo Starter Pack contiene sette mattoncini azione per interagire con il personaggio LEGO Mario, che grazie ai suoi schermi LCD sugli occhi, sulla bocca e sul petto riesce a mostrare istantaneamente le sue reazioni al movimento, al colore e alle azioni dei mattoncini. A maggio LEGO Group e Nintendo hanno inoltre presentato una serie di Power-Up Packs - tra cui Mario Gatto e Mario Costruttore - per accrescere le possibilità di gioco con una varietà di tute per LEGO Mario, ognuna delle quali gli conferisce nuove caratteristiche e poteri.

"Con l'annuncio di oggi, sono stati presentati 16 set LEGO Super Mario e non vedo davvero l'ora di scoprire come le possibilità di gioco delle persone si arricchiranno grazie a questi set e agli esclusivi Power-Up Packs", ha dichiarato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co. "I gusti e l'immaginazione di ogni giocatore sono differenti. Aggiungendo i mattoncini LEGO già in loro possesso allo Starter Pack e ai diversi Pack di Espansione LEGO Super Mario, le persone potranno creare diversi mondi LEGO Mario e, con questi, continuare a divertirsi sempre di più".

"La reazione a LEGO Super Mario è stata incredibile", ha dichiarato Jonathan Bennink, Digital Design Lead LEGO Super Mario di LEGO Group. "Super Mario è una tale icona! I fan sono stati davvero attenti all'uscita di tutti i dettagli della linea di prodotti. Tutta la nostra gamma - dallo Starter Pack ai Power Up Packs, passando per i Pack di Espansione e i Pack Personaggi - è stata progettata per dare vita a Super Mario, ai suoi amici e... ai suoi nemici. Adoriamo la creatività dei fan di Nintendo e LEGO e non vediamo l'ora che liberino la loro immaginazione interagendo con Super Mario nel mondo reale".

I fan ameranno anche l'app gratuita LEGO Super Mario, creata da LEGO Group per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco fisico. L'app tiene traccia dei punteggi per incoraggiare la ricostruzione continua e inoltre fornisce: istruzioni digitali, che grazie alla visualizzazione zoom e in rotazione facilitano la costruzione; suggerimenti creativi su come costruire e giocare; un forum sicuro per condividere idee con gli amici.

Elenco completo dei prodotti e dei prezzi consigliati al pubblico