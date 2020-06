PS5: lo chassis sarà molto più personalizzabile di quello di PS4

Lo chassis di PS5 sarà molto più personalizzabile di quello di PS4 e a quanto pare ci saranno diversi modi per farlo. A dirlo è stato Matt MacLaurin, il VP dell'UX Design della console, rispondendo a un suo seguace su LinkedIn, che gli aveva chiesto della possibilità di avere una PS5 con lo chassis nero.

MacLaurin non ha elaborato ulteriormente il suo commento, ma molti ne hanno dedotto che non solo ci saranno le classiche edizioni speciali di PS5, ormai imprescindibili per ogni hardware da gioco, ma anche che sarà possibile rimuovere le parti ondulate per sostituirle con altre, così da avere più decorazioni applicabili alla console, senza doverla ricomprare, come di fatto avviene con PS4.

Spieghiamo l'ipotesi con un esempio. Mettiamo ad esempio che esca una PS5 a tema Horizon Forbidden West, chi vorrà potrà comprare la console già personalizzata, mentre chi già la possiede potrà comprare semplicemente lo chassis a tema (magari in bundle con il gioco, per fare un'altra ipotesi).

Comunque sia in questa fase è difficile dire cosa intenda davvero MacLaurin, quindi prendete le nostre come mere ipotesi. Non ci resta che aspettare che Sony spieghi meglio questo aspetto di PS5 prima di trarre le dovute conclusioni.