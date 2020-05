Call of Duty Warzone: i giocatori stanno segnalando rumori stranissimi nelle partite

Call of Duty: Warzone è disponibile già da un po' su PlayStation 4, Xbox One e PC: probabilmente è il secondo Battle Royale più importante del momento, dopo Fortnite Battaglia Reale. Ad impreziosirlo ci sono anche dei riferimenti nascosti ad altre produzioni, easter egg di vario tipo... e strani suoni all'interno della mappa di gioco.

Soprattutto negli ultimi giorni, i giocatori di Call of Duty: Warzone stanno segnalando rumori stranissimi nella partite: pare si tratti dell'ululato di alcuni lupi. Attenzione, perché questo non è di certo uno degli errori riscontrati da Warzone su PC Windows 10. All'inizio i giocatori sono rimasti particolarmente sorpresi: qualcuno ha anche cercato di venire a capo di questo mistero, controllando se nei dintorni non fossero comparsi davvero dei lupi, come nel video qui di seguito riportato. Tra l'altro il filmato non è recentissimo: segno che gli ululati si sono verificati inizialmente già diverso tempo fa, e che ultimamente si stanno intensificando.