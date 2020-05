Un fondo per i videogiochi in Italia con First Playable Fund, all'interno del nuovo Decreto - Aggiornata

Aggiornamento: aggiungiamo alla notizia una dichiarazione ufficiale da parte di IIDEA, l'associazione dei produttori di videogiochi italiani ex-AESVI. In particolare, si tratta di un commento da parte di Mauro Fanelli, Vicepresidente e Rappresentante Soci Developer di IIDEA, su quanto emerso riguardante la presenza del fondo di finanziamento prototipi chiamato First Playable Fund:

Allo stato attuale, non conosciamo ancora il testo approvato e uscito dal Consiglio dei Ministri, destinato all'invio in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni per l'entrata in vigore. Ciò significa che in questo momento non sappiamo ancora se questa misura sia stata effettivamente approvata, o se sia stata estromessa per ragioni di opportunità connesse all'estraneità della misura rispetto all'emergenza Covid-19 su cui si focalizza il decreto. In attesa di ricevere il testo definitivo, possiamo già anticipare che l'Associazione sarebbe comunque pronta a lavorare per porla nuovamente al centro dell'attenzione e farla rientrare nel successivo passaggio parlamentare, nei prossimi 60 giorni.

Tra le misure contenute nel nuovo "decreto rilancio" compare anche un fondo destinato all'industria dei videogiochi, un'iniziativa chiamata First Playable Fund destinata alle aziende che sviluppano giochi e al sostegno dei nuovi progetti.

È abbastanza sorprendente notare come i videogiochi siano stati presi in considerazione all'interno delle varie misure contenute nel decreto per il rilancio dell'economia, considerando quanto poco è stato fatto finora per il sostegno di questo segmento dell'industria, almeno rispetto a molti altri paesi.

D'altra parte, si parla di un mercato che vale sui 120 miliardi di dollari circa e i riflessi sono necessariamente arrivati anche da queste parti, tanto più che si tratta di un settore che anche nel periodo di crisi che stiamo vivendo attualmente è riuscito a contenere più di molti altri i danni, anzi a risultare praticamente rafforzato considerando la maggiore attenzione dedicata.

Nel testo del decreto approvato ieri a quanto pare ci sono diverse sezioni ai videogiochi, in particolare nei commi da 15 a 21 dell'articolo 46. All'interno della sezione delle iniziative a sostegno delle startup innovative, First Playable Fund è un fondo istituito dal Ministero dello Siluppo Economico che stabilisce 4 milioni di euro nel 2020, da distribuire come contributi a fondo perduto per coprire il 50% delle spese per lo sviluppo di videogiochi all'interno di industrie italiane.

Per un'idea sulla situazione attuale del mercato videoludico dalle nostre parti, vi rimandiamo al rapporto di IIDEA su Videogiochi in Italia nel 2019, che ha mostrato una ulteriore crescita nel corso dell'anno passato.