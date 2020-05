Instagram, nuove funzioni per combattere il bullismo e creare uno spazio positivo

Instagram continua la sua battaglia contro il bullismo all'interno della propria piattaforma: in quest'ottica bisogna analizzare le nuove funzionalità aggiunte nel più recente aggiornamento, che aiuteranno a tenere sotto controllo il livello di negatività del proprio profilo social.

La prima delle nuove funzionalità permetterà di eliminare i commenti negativi in gruppo, non più necessariamente uno alla volta. La seconda, altrettanto interessante, è pensata per permettere all'utente di bloccare o applicare restrizioni a più account Instagram nello stesso momento. Chiaramente si tratta di feature molto utili per chi possiede migliaia e migliaia di follower, dove i commenti negativi o gli episodi di bullismo possono moltiplicarsi in modo esponenziale nell'arco di pochi secondi. L'obiettivo è quello di creare uno spazio positivo. Nessuna di queste feature arriverà su Instagram Lite, perché quest'ultimo non esiste ufficialmente più.

Su iOS è possibile seguire questa procedura per eliminare più commenti alla volta: a partire dal singolo commento, si selezionano i tre puntini in alto a destra. Da qui poi la voce "Gestisci commenti", e si provvede poi a selezionare le massimo 25 risposte da cancellare contemporaneamente. Questa funzione era presente già da un po' su smartphone Android, ma adesso si aggiunge quella per bloccare più account nello stesso momento. Sempre nell'ottica di ridurre gli episodi negativi e rendere la piattaforma un ambiente positivo, è infine possibile controllare dalle impostazioni chi può taggarci o menzionarci su Instagram.