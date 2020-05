Google Nest Aware, disponibile il nuovo servizio in abbonamento: cos'è e come funziona

Google Nest Aware, il nuovo servizio in abbonamento di Mountain View, è finalmente disponibile in varie opzioni anche in Italia. Il rollout si completerà questa settimana, e dunque è il momento di vedere più da vicino tutte le informazioni e i dettagli che potrebbero tornarvi utili.

Si comincia con una domanda molto semplice: che cos'è Google Nest Aware? Tutte le videocamere Google Nest dispongono di un software incorporato che rileva movimenti e suoni. Con un abbonamento Nest Aware, la videocamera trasmette in streaming i video ai server cloud di Nest per permettere ad algoritmi avanzati di perfezionare il rilevamento di movimenti e suoni del dispositivo. Quindi Nest Aware è un servizio in abbonamento che potenzia la videosorveglianza della propria abitazione, specificamente negli ambienti interni, tramite software e dispositivi di Google. Probabilmente è pensato per affiancare i device Google Home, così da rendere la casa completamente smart.

Tra le caratteristiche dell'abbonamento Google riporta quanto segue: "Con la nuova registrazione basata sugli eventi, guarda le clip dei momenti in cui le videocamere hanno rilevato un movimento o un suono. Oppure scegli la registrazione video continua 24/7 per vedere tutto quello che è successo".

Google Nest Aware è un abbonamento disponibile in due formati. Il primo, Nest Aware in versione standard, costa 5 euro al mese (50 euro l'anno, con un risparmio di 10 euro in totale), e propone una cronologia video degli eventi di 30 giorni. Offre i servizi qui di seguito riportati:

Avvisi intelligenti: ricevi un avviso quando le tue videocamere Nest rilevano suoni o la presenza di qualcuno

Zone attive: scegli le aree importanti e ricevi gli avvisi se succede qualcosa in quei punti

Crea e condividi clip: invia clip della tua cronologia video ad amici e familiari oppure alle forze dell'ordine

Comprende tutte le videocamere Nest di casa tua