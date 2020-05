EVO Online 2020 annunciato, Smash Bros. Ultimate è stato eliminato dai giochi

Questa è dunque la linep dei giochi previsti come presenti all'EVO Online 2020:

Gli eventi si svolgeranno nell'arco di cinque weekend tra luglio e l'inizio di agosto (4-5, 11-12, 18-19, 25-26 e 31 luglio fino al 2 agosto), tutti trasmessi in streaming attraverso il canale ufficiale dell'EVO, ma altre novità sono dunque emerse dall'annuncio della lineup di giochi che saranno utilizzati come ambito di scontro tra i partecipanti di quest'anno.

Come abbiamo visto, l'EVO 2020 è stato cancellato a causa Coronavirus ma al suo posto è stato organizzato l'EVO Online 2020, ovvero un evento online che ovviamente consentirà ai partecipanti di affrontarsi a distanza e in sicurezza , nel corso di cinque settimane di incontri.

EVO Online 2020 è stato ufficialmente annunciato come nuova versione dell'evento annuale dedicato ai giochi di combattimento, ma tra i giochi annunciati nella sua lineup è stato rimosso Super Smash Bros. Ultimate .

Come è possibile vedere, dunque, si rileva la mancanza di Super Smash Bros. Ultimate e si tratta di una grossa assenza considerando l'ampio pubblico di appassionati su cui conta il gioco per Nintendo Switch.

Non sono state date informazioni precise al riguardo, ma il sospetto è che l'infrastruttura online di Nintendo Switch Online non garantisca le massime prestazioni richieste per l'evento competitivo.