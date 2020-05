GTA Online: modder viaggia con l'intera lobby in amicizia, poi tutti festeggiano con fuochi d'artificio

GTA Online è un titolo incredibilmente apprezzato dalla community, e di certo non richiede di andare a regalare caramelle ai bambini. Il multiplayer online di Grand Theft Auto V si basa piuttosto su scorribande, rapide, accumulo di denaro, scontri mortali con armi di tutti i tipi, e chi più ne ha più ne metta. Ma non oggi: oggi vi parliamo invece di un viaggio in amicizia.

Un modder ha viaggiato in amicizia su GTA Online portando con sé l'intera lobby del server; ha poi regalato denaro e armi difficili da ottenere a tutti i presenti, che infine hanno festeggiato con fuochi d'artificio la fine del viaggio. Ciò è accaduto negli scorsi giorni, ed è rimasta testimonianza grazie ad uno dei presenti, tale utente Reddit Mike_Not_Michael. Video e discussione hanno ottenuto subito 1600 upvote sul forum dedicato a GTA Online: potete trovare l'uno e l'altro poco più avanti, in calce a questo articolo.

Sappiamo che il modder ha regalato oggetti e denaro grazie ai commenti riportati, per lo più positivi. Alcuni hanno anche approfittato per chiedere dove sia possibile acquistare su GTA Online un lanciarazzi a base di fuochi d'artificio; altri erano più interessati nel sottolineare che modder così generosi sono rarissimi, forse neppure il 10% della community. Un bell'episodio di solidarietà, comunque: GTA Online è anche questo.

Però è inutile prendersi in giro, il più delle volte i giocatori di Grand Theft Auto Online amano darsele di santa ragione: avete già letto delle bande di alieni che terrorizzano Los Santos?