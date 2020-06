Call of Duty: Black Ops Cold War, un video di gameplay mostra il gioco in azione

Spuntato online un video di gameplay dalla versione pre-alpha di Call of Duty: Black Ops Cold War, il presunto Call of Duty del 2020, che trovate in testa alla notizia. Si tratta di gameplay registrato in presa diretta, che conferma quantomeno lo scenario del gioco.

Il gioco è stato confermato anche da alcuni tweet di un giocatore professionista che ha dichiarato di aver visto 45 minuti di Call of Duty: Black Ops Cold War. Considerate che Activision Blizzard non ha ancora annunciato ufficialmente il gioco e che finora ha agito in modo molto duro contro chi ha causato fughe di notizie o postato materiale non autorizzato (quindi sbrigatevi a guardare il video, perché potrebbe sparire prestissimo). Anche in questo caso, chi sta pubblicando il video sta ricevendo dei DMCA per rimuoverlo.

Come già detto, il Call of Duty del 2020 dovrebbe chiamarsi Call of Duty: Black Ops Cold War ed essere ambientato durante la Guerra Fredda. Lo sviluppo è nelle saldissime mani di Treyarch, che gestisce la mini serie Black Ops, arrivata con questo al quinto episodio, nonostante Call of Duty: Black Ops 4 mancasse di una campagna single player.