The Outer Worlds su Nintendo Switch, i primi voti non brillano per la nuova conversione

The Outer Worlds è in arrivo domani su Nintendo Switch ma intanto sono uscite le prime recensioni con i primi voti per questa conversione sulla piattaforma Nintendo, che a quanto pare non è venuta particolarmente bene a giudicare dalle valutazioni non proprio entusiastiche.

A dire il vero non sono ancora molti i voti numerici emersi per The Outer Worlds su Nintendo Switch, ma quanto emerso finora sembra piuttosto lontano dall'entusiasmo generale riferito al gioco in versione originale su PC, PS4 e Xbox One.

Ovviamente di base resta l'ottimo RPG costruito da Obsidian: un'epopea fantascientifica che richiama lo stile tipico del team nell'accuratezza della scrittura, nei dialoghi stratificati e nell'ironia generale con cui viene rappresentato l'universo esplorabile, oltre che nelle meccaniche ruolistiche classiche, ma la versione Nintendo Switch fa una gran fatica a stare dietro alle altre, a quanto pare.

Il team Virtuous sembra non essere riuscito a ridurre The Outer Worlds nella giusta maniera per farlo funzionare al meglio su Nintendo Switch, per cui il gioco viene fuori pieno di problemi tecnici, oltre che castrato sotto molti aspetti dal punto di vista grafico in particolare. Questi sono i motivi principali che hanno portato a una valutazione piuttosto mediocre per The Outer Worlds su Nintendo Switch, laddove la versione originale era considerata generalmente ottima.

Non sono molti ancora i voti emersi per il gioco, riportiamo qui sotto alcuni dei primi voti riscontrabili online, mentre vi rimandiamo ovviamente alla recensione di The Outer Worlds su Nintendo Switch sulla pagine di Multiplayer.it.