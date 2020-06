Overcooked è il gioco gratis di questa settimana dell'Epic Games Store

È Overcooked il gioco gratis di questa settimana dell'Epic Games Store, contrariamente a quanto voleva un vecchio leak, che parlava di Ark: Survival Evolved. Lo citiamo perché finora il leaker non aveva sbagliato un colpo, indovinando GTA 5, Civilization 6 e Borderlands: The Handsome Collection.

Overcooked sarà riscattabile gratuitamente fino all'11 giugno 2020, sempre alle ore 17:00. In questa occasione l'Epic Games Store non ha annunciato il prossimo gioco gratis , ripristinando il solito conto alla rovescia di sette giorni. In realtà già si conosce quale potrebbe essere: Samurai Shodown Collection, che sarà lanciata proprio l'11 giugno gratis sull'Epic Games Store.

Intanto leggiamo la descrizione ufficiale di Overcooked, tratta proprio dall'Epic Games Store:

Overcooked è un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori. Lavorando in squadra, tu e i tuoi compagni chef dovrete preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti vadano via urlando indignati. Affila i coltelli e rispolvera la tua uniforme da chef: non c'è possibilità d'errore in queste pazze cucine!

Il Regno delle Cipolle è in pericolo e solo la miglior cucina può salvarlo! I giocatori in Overcooked devono compiere un viaggio tra cucine crudeli e insolite verso il loro obiettivo di diventare master chef ed essere in grado di conquistare un antico demone che affligge il paese.

Gioca in modalità singola o intraprendi una classica e caotica partita di gruppo da uno a quattro giocatori sia in modalità di squadra che in modalità competizione. Dovrete cucinare una vasta gamma di piatti e lavorare insieme per diventare la squadra migliore e più operativa!

Per riscattarlo, andate sulla pagina ufficiale di Overcooked