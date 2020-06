Sky Go, Picture in Picture disponibile su Android

Oggi 4 giugno 2020 è una giornata importante per Sky Go: nel momento in cui scriviamo è difatti disponibile un nuovo aggiornamento, per la precisione l'Aggiornamento 15.1.2, che introduce il Picture in Picture. Cerchiamo allora di capire cosa cambia per gli utenti.

Tanto per cominciare, il Picture in Picture è disponibile esclusivamente per l'app di Sky Go su smartphone Android, almeno per il momento; in futuro è chiaro che arriverà anche sui device iOS di Apple. Ora, il Picture in Picture permette di non interrompere mai la visione di una partita, di un incontro, di un match, a prescindere dalla competizione sportiva in questione: sarà possibile accedere ad altre app o rispondere a messaggi senza che il video si interrompa. Resterà sempre una piccola finestra nella parte inferiore dello schermo, dedicata a Sky Go. Potete aggiornare l'app di Sky Go tramite Google Play Store.

La finestra del Picture in Picture di Sky Go potrà anche essere spostata sul display, per posizionarla dove più risulterà comoda; i due tocchi permetteranno subito di tornare ala visione a schermo intero. Per poter usufruire di tutto ciò di cui vi abbiamo parlato, il vostro sistema operativo Android dovrà essere almeno Android 8.0 Oreo, oppure superiore. Nell'ultimo anno il Picture in Picture, come ricorderete, è arrivato anche su WhatsApp.