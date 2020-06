Microsoft Store: iniziati i saldi dell'E3 2020, senza E3 2020

A quanto pare il Microsoft Store ha lanciato i saldi dell'E3 2020, pur in assenza della manifestazione di Los Angeles, che come saprete quest'anno è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19. Evidentemente Microsoft aveva già pianificato da tempo le offerte e non voleva perdere l'occasione, così ha lasciato tutto attivo.

Moltissimi i giochi in sconto, tra i quali Call of Duty: Modern Warfare a 44,99 dollari invece di 59,99, Far Cry 5 a 14,99 dollari invece di 59,99, un titolo recentissimo come Deep Rock Galactic a 23,99 dollari invece di 29,99 dollari, Control a 29,99 dollari invece di 59,99, Ori and the Will of the Wisps a 23,99 dollari invece di 29,99 e tanti altri ancora.

Da notare che alcuni titoli sono Play Anywhere, quindi le offerte valgono anche per PC. Se vi interessa conoscere tutti i titoli in sconto, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del negozio digitale.