The Outer Worlds, la recensione per Nintendo Switch

Dopo circa nove mesi ed un lungo rinvio arriva finalmente la versione per Nintendo Switch che, purtroppo, non riesce risolvere i tanti problemi già riscontrati da altri porting dell'unreal engine sull'ibrida Nintendo. Che siate in modalità portatile o casalinga, The Outer Worlds non riesce a reggere il confronto con la sua controparte originale, perdendo praticamente sotto ogni aspetto, al netto di qualche interessante feature come la mira gestita tramite giroscopio.

Sono passati pochi mesi dalla prima recensione di The Outer Worlds , ultima fatica indipendente di Obsidian , che dopo più di dieci anni è tornata all'RPG tridimensionale in prima persona. Lo studio fondato dai creatori di Fallout ha investito così tanto in questo progetto da convincere Microsoft all'acquisizione, dando così inizio ad una nuova era per il team.

Un'epopea non troppo grande

La trama di The Outer Worlds è congeniale al tipo di esperienza che vuole regalare. Obsidian non si discosta mai troppo da quelli che sono gli stilemi dei propri RPG e, in questo caso, i punti di contatto con un'avventura sulla falsa riga di Fallout si possono leggere sia nella prosecuzione del viaggio, sia nelle meccaniche di gioco. Nel nostro caso ci ritroviamo catapultati nel corpo di un uomo o una donna dopo un sonno durato molti anni più del previsto. Il viaggio spaziale verso la colonia di Alcione si è concluso e il pirata spaziale Phineas decide di risvegliarci per usarci come mezzo per i propri scopi.

Dopo un editor non troppo profondo, è possibile scegliere dove spendere i propri punti base, così da dare un blando indirizzo al nostro personaggio. Niente paura, perché potrete in qualsiasi momento ridistribuire i punti, come ormai questo genere ci sta sempre più abituando. La particolarità è che diversi aspetti corrispondono ad una singola categoria, andando ad unire quindi caratteristiche diverse che, fino al livello cinquanta, crescono simultaneamente. Solo raggiunto questo valore nella specifica categoria, si dovrà scegliere una sorta di specializzazione. Le classi di abilità sono tra le più disparate: si va dalle armi da mischia a una mano alle armi a lunga distanza, passando per l'hacking e la destrezza.

Una volta fatte le nostre scelte ci troveremo catapultati in un'avventura circoscritta a macro zone su diversi pianeti, astronavi e satelliti, dimenticando la vastità di un open world, ma mettendo a disposizione del giocatore una discreta varietà di ambientazioni.

La campagna principale, con le sue missioni primarie e secondarie, l'approfondimento del rapporto con i propri comprimari e le scelte morali vi porterà via una trentina di ore, dimostrando chiaramente la natura ridotta dell'esperienza. D'altronde parliamo pur sempre di un RPG indipendente, nato dalla forte volontà di Obsidian di dire nuovamente la sua nella fossa dei leoni dei giochi di ruolo in prima persona.

Dal punto di vista prettamente narrativo non si può certo dire che l'avventura sia strabiliante. Alcuni degli eventi lasciano perplessi, l'approfondimento psicologico dei comprimari non sempre è straordinario e, soprattutto, alcune delle scelte finiscono per essere poco influenti e anche incoerenti con le conseguenze. Quest'ultimo elemento probabilmente deriva dalla necessità narrativa di dover ricondurre tutto a due soli finali.

Nonostante questo ci troviamo di fronte ad una delle migliori esperienze moderne del genere, condita dallo spiccato humour del team, che resta ancorata ad alcuni stilemi del passato ma che ancora oggi mette in risalto la grande capacità di Obsidian di reinventare costantemente la stessa formula. Sicuramente un grande biglietto da visita per i futuro progetti marchiati Microsoft.