Fortnite, la skin di Loserfruit è stata rimandata: ecco la probabile data di lancio

Giorni di slittamenti, rinvii, posticipi: le proteste e le manifestazioni negli USA mostrano i propri effetti anche sul resto del mondo. Ad essere colpita è anche la streamer Loserfruit, che probabilmente non conoscete; pazienza, la conoscerete ora, perché vi parleremo della sua skin di Fortnite Capitolo 2.

Loserfruit è una streamer e creatrice di contenuti su YouTube: la sua notorietà ha fatto sì che rientrasse nel programma Serie di Icone, che ha già coinvolto Ninja e altri esponenti del settore. Epic Games crea skin, balletti e oggetti cosmetici basati su questi streamer, e poi li propone a pagamento nel negozio di Fortnite Capitolo 2; pare che ogni volta vendano bene, dunque perché fermarsi? La skin di Loserfruit avrebbe dovuto debuttare proprio in questi primi giorni di giugno 2020, tanto che il costume sarebbe già praticamente pronto per il rilascio.

Invece la skin di Loserfruit è stata rinviata, come comunicato dalla ragazza durante un recente stream: questo probabilmente a seguito delle proteste negli Stati Uniti. Sia chiaro: non è che le manifestazioni abbiano colpito direttamente Loserfruit, però hanno causato lo slittamento della Stagione 3 e dell'evento Dispositivo di Fortnite Capitolo 2. E dunque Epic Games ha rivisto anche la data di lancio dell'oggetto cosmetico, che ora dovrebbe arrivare su Fortnite il 16 giugno 2020.

I più malevoli hanno insinuato quanto segue: dato che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 debutterà il 17 maggio 2020, Epic Games vuole rilasciare una skin molto richiesta il 16 giugno 2020 proprio per far consumare ai giocatori tutti i propri V-buck. Voi cosa pensate, in proposito?