PS5, il sistema di raffreddamento del devkit analizzato nel dettaglio

PS5 ha un design ancora misterioso, ma conosciamo ormai bene lo stravagante devkit della nuova console Sony, che sebbene non sia stato confermato proprio in via ufficiale è ormai chiaramente quello strano dispositivo con la scanalatura a V mostrato in numerose immagini nei mesi scorsi, che a quanto pare è caratterizzato da un interessante sistema di raffreddamento, che potrebbe fornire indicazioni anche sulla soluzione adottata dalla console vera e propria.

Le informazioni relative al devkit di PS5 arrivano dalla rivista olandese LetsGoDigital, che ha avuto modo di analizzare nel dettaglio i brevetti relativi al dispositivo e in particolare il suo sistema di raffreddamento e dissipazione del calore, come riportato a questo indirizzo.

La forma stessa del devkit è progettata per garantire la massima areazione, come dimostrano le numerose prese d'aria e scanalature presenti. Sony Interactive Entertainment ha registrato un lungo documento di 47 pagine già a novembre dell'anno scorso, che illustra anche graficamente il funzionamento del sistema di raffreddamento.

La famosa scanalatura a V centrale è parte integrante del sistema, in quanto da quelle aperture viene aspirata l'aria che è poi espulsa dalle bocchette laterali, con un flusso obliquo che investe tutte le componenti interne del devkit, peraltro dividendo l'aria in due canali paralleli in modo da garantire una raffreddamento totale e simmetrico.

È difficile che PS5 mantenga una forma talmente strana anche per quanto riguarda la console vera e propria sul mercato, ma è possibile che alcuni concetti di questo sistema di dissipazione vengano mantenuti. D'altra parte, anche Xbox Series X ha dovuto trovare un sistema diverso dal solito per garantire un'areazione totale dei componenti, "spezzando" la scheda madre in due parti separate da un dissipatore e investite entrambi da un potente flusso d'aria.

La dimostrazione del design vero e proprio di PS5 potrà fornire delle prime indicazioni sul sistema adottato, ma per questo dobbiamo attendere la famosa presentazione di PS5 che è stata recentemente rimandata a data da definire.