Destroy All Humans! un video e la demo per augurare buon 4 luglio a tutti

Un nuovo divertente video di Destroy All Humans! augura buon 4 luglio a tutti i terrestri: in questa occasione, infatti, si festeggia il Dependence Day, il giorno nel quale siamo tutti diventati schiavi di una razza aliena superiore. Per prepararci al meglio, THQ Nordic ha pubblicato una demo, grazie alla quale cominciare a rassegnarci all'inevitabile destino.

Il seguente testo è tratto dal Manuale Furon sulle infiltrazioni e invasioni. Pagina 29, capitolo 2:

"Taglia la testa al toro". Quando ci si prepara per un'invasione Furon su un pianeta ostile, è fondamentale attaccare la catena di comando della società nemica. Individua la sede del leader o del governo nemico e fallo bruciare da cima a fondo, incluso il leader o il governo. Tutto ciò getterà in disordine le forze di difesa e sconvolgerà gli abitanti del pianeta ostile. Gli abitanti, sorpresi, non saranno in grado di mettere in piedi una notevole resistenza (vedere pagina 122, capitolo 18 di questo manuale)."

Nella sua nuova serie di video, Cryptosporidium-137 è felice di mostrare il suo eccellente arsenale per lo sterminio del genere umano. A partire dal "Disintegration Ray", ogni settimana sarà presentata una nuova arma.

Inoltre il publisher ne ha approfittato per pubblicare la demo gratuita di Destroy All Humans! per PC oggi tramite Steam o Gog.com.

Destroy All Humans! arriverà il 28 luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con il pre-order è disponibile una Skin solo presso retailer selezionati. È anche disponibile la Crypto-137 Edition, che include una statuetta di Crypto-137, uno zaino Crypto, un portachiavi, sei litografie, un giocattolino anti-stress e tutte le Skin Crypto in-game all'interno di una confezione premium.

Infine la DNA Collector's Edition, include una statuetta di Crypto'N'Cow, un portachiavi, sei litografie, un giocattolino anti-stress e tutte le Skin Crypto in-game all'interno di una confezione premium.