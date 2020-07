Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 3 disponibili: l'elenco da Epic Games

Oggi 2 luglio 2020 è un giovedì, e come tutti i giovedì che si rispettino Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è pronto ad accogliere le nuove sfide settimanali, precisamente quelle della Settimana 3. Pronti ad impugnare il controller (o mouse e tastiera) e a portarle a termine tutte quante?

In questi minuti le sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono diventate disponibili su tutte le piattaforme di gioco: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, dispositivi mobile Android e iOS. Se non le vedete, semplicemente effettuate nuovamente il login su Fortnite Battaglia Reale. Il livello di difficoltà è in linea con quello delle settimane precedenti, nulla di troppo complesso: e dove le missioni si faranno complesse,arriveremo noi con delle pratiche guide. Volendo potreste anche valutare di dare un'occhiata al leak che ha svelato in anticipo quelle della Settimana 4.

Se vi state chiedendo perché dovreste completare le nuove sfide, presto detto: per guadagnare moltissimi punti esperienza rapidamente, e far salire di livello così il vostro Pass Battaglia a pagamento. Bando alle ciance, ecco l'elenco completo con tutte le sfide della Settimana 3 di Fortnite, fornito da Epic Games.

Cerca forzieri o scatole di munizioni a Brughiere Brumose

Eliminazioni all'Autorità

Raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido

Danza in cima a una gru al Pozzo Traballante

Infliggi danni dall'interno di un campo di grano presso Fattoria Frenetica

Distruggi auto entro 60 secondi dall'atterraggio a Corso Commercio dal Bus della Battaglia

Atterra con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli

Infliggi danni agli avversari al Gattogrill