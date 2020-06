Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 3 e 4 svelate in anticipo

Oggi martedì 30 giugno 2020 è davvero un giorno ricco di novità per Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, complice anche la pubblicazione del nuovo aggiornamento 13.20 per tutte le modalità di gioco. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, le sfide della Settimana 3 e 4 sono state svelate in anticipo.

Si tratta delle missioni settimanali che vengono pubblicate ogni giovedì alle ore 15:00 su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Ad oggi Epic Games ha rilasciato le sfide della Settimana 1 e della Settimana 2, dunque il prossimo giovedì 2 luglio 2020 e poi a seguire il 9 luglio 2020 verranno pubblicate le sfide della Settimana 3 e 4. Fortunatamente possiamo già proporvele in anticipo, dato che i dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 hanno trovato tutte le informazioni all'interno dei file di gioco.

Cominciamo dunque con le sfide di Fortnite della Settimana 3 del Capitolo 2 Stagione 3.

Cerca forzieri o scatole di munizioni a Brughiere Brumose

Eliminazioni all'Autorità

Raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido

Danza in cima a una gru al Pozzo Traballante

Infliggi danni dall'interno di un campo di grano presso Fattoria Frenetica

Distruggi auto entro 60 secondi dall'atterraggio a Corso Commercio dal Bus della Battaglia

Atterra con un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli

Infliggi danni agli avversari al Gattogrill