Xbox Live: Dan McCulloch, il capo della divisione, lascia Microsoft dopo 15 anni

A pochi giorni dalla presentazione di Xbox Series X, Dan McCulloch annuncia di aver lasciato la divisione Xbox per intraprendere una nuova sfida lavorativa. McCulloch è stato per oltre 15 anni in Microsoft, rivestendo negli ultimi tempi il ruolo di capo di Xbox Live.

In grandi aziende come Microsoft questo genere di cambi, anche di figure chiave, non è raro. Anzi, l'arrivo di una nuova generazione di console segna il termine di un "progetto" e l'inizio di un nuovo periodo lavorativo. Per questo motivo è più frequente vedere delle novità a cavallo tra due generazioni di console. Per esempio, di recente il colosso di Redmond ha visto l'addio di figure chiave come Mike Ybarra e Rod Fergusson, ora a Blizzard.

Adesso è il turno di Dan McCulloch, uomo chiave per lo sviluppo di Xbox Live nella piattaforma che oggi conosciamo. Nei 15 anni in Microsoft, McCulloch ha anche seguito l'integrazione di Kinect in Forza Motorsport 4 ed è stato lo Studio Manager di Hololens. Adesso è pronto a lasciare, nonostante non si sia ancora sbilanciato sul suo nuovo posto di lavoro.

"Dopo 15 anni in XBOX, annuncio oggi che me ne vado. Mi sono fatto così tanti amici, ho imparato molto ed è stato incredibile. Sono molto eccitato per il prossimo passo della mia carriera e lo annuncerò molto presto. Sarete tutti esaltati! ;) Grazie!!!" ha scritto su Twitter.

Nell'attesa di sapere dove Dan McCulloch andrà a portare la sua versatilità, non possiamo che fargli i migliori auguri per la sua nuova avventura.